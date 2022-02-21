Тюмень, 21 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Из Тюмени в Казахстан со 2 апреля 2022 года открывается прямой авиарейс. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр».

(сс) Maarten Visser Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» в Домодедово

Рейс Тюмень — Петропавловск (Казахстан) будет выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек. Средняя стоимость билета — 3, 23 тыс. рублей. Приобрести билеты можно уже сейчас.

По словам президента «ЮТэйр— Пассажирские авиалинии» Олега Семёнова, новый рейс открывается по причине большого пассажиропотока в Казахстан.

«Прямой рейс востребован. При необходимости мы увеличим частоту полётов и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана», — отметил Олег Семёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из международного аэропорта Казани в мае 2022 года начнутся полёты в Анапу, Геленджик и Симферополь.