Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2021 год выросло количество рассмотренных судами гражданских дел. Об этом заявил журналистам председатель облсуда Владимир Дмитриев.

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Районные суды рассмотрели таких дел на 17,2% дел больше. А мировые судьи — больше чем на 10%.

Также наблюдается рост числа административных дел. Их было рассмотрено 160 тысяч, в том числе почти 26 тысяч оказалось связано с действующими антиковидными ограничениями.