Москва, , 20:23 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) в воскресенье, 20 февраля, отправил первую партию гуманитарной помощи в Ростовскую область для вынужденных переселенцев с территории Юго-Востока Украины. Гумпомощь общим весом около 5 тонн — свыше 1000 коробок с одеждой и предметами первой необходимости — прибудет в понедельник вечером в Ростов.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры клубов #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки. По последним данным МЧС РФ, на утро 21 февраля около 61 тысячи жителей Донбасса прибыли в Россию после начала эвакуации.

«Совместно с властями Ростовской области, объединенным волонтерским штабом #МЫВМЕСТЕ и региональным представительством Российского Красного Креста мы составили подробные списки потребностей вынужденных переселенцев и сформировали первый груз необходимых вещей. Во вторник утром мы начнем разгрузку и распределение гумпомощи среди нуждающихся. Также в настоящий момент нашими специалистами разрабатывается программа психосоциальной поддержки», — рассказалпредседатель РКК Павел Савчук.

Первая партия гуманитарной помощи РКК включила в себя повседневную и верхнюю одежду для женщин и детей, а также обувь, нижнее бельё и предметы первой необходимости, включая гигиенические наборы. Разгрузка и распределение гумпомощи начнется в 10.30 (мск) во вторник.

Артем Хохлов. «В Ростовской области созданы все условия для комфортного пребывания беженцев. Общественные организации, в том числе Российский Красный Крест оказывает гуманитарную помощь, которая так нужна и важна в сложившихся условиях. Огромная работа проводится волонтерами — на данный момент 800 добровольцев помогают в работе с организацией пребывания беженцев на территории донского региона», — прокомментировал заместитель Губернатора Ростовской области

Напомним также, что в понедельник, 21 февраля, РКК в рамках работы объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ начал общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев с территории Юго-Востока Украины. Счет для сбора пожертвований открыт на сайте мывместе.рф и сайте РКК.

Мониторинг потребностей переселенцев будет осуществляться на постоянной основе, а гуманитарная помощь будет оказываться в координации с Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 18 февраля, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) начали массовую эвакуацию жителей своих территорий в Россию (Ростовская область). В Ростовской области создаются пункты питания и проживания для эвакуируемых.

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России РКК осуществляет свою деятельность в 84 регионах.