Лос-Анджелес, США, , 20:18 — REGNUM Американский актёр Боб Оденкёрк рассказал о своих проблемах со здоровьем. Об этом пишет Lenta.ru.

Боб Оденкёрк Скриншот видео на YouTube

По словам актёра, после пережитого сердечного приступа у него появились проблемы с памятью. Он отметил, что не может вспомнить тот день, когда ему стало плохо, а также две недели после этого.

ИА REGNUM напоминает, что 28 июля 2021 года ряд западных СМИ сообщил о том, что Боб Оденкёрк потерял сознание во время съёмок «Лучше звоните Солу», спин-оффе сериала «Во все тяжкие». Он был госпитализирован с сердечным приступом.

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