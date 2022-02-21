Лондон, 21 февраля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Недавний концертный тур британской рок-группы Bring Me The Horizon под названием Post Human позволил сократить выбросы углекислого газа на 38 процентов, подчеркнув, что такие изменения в гастрольной деятельности возможны. Об этом 21 февраля рассказал портал NME.

NME Bring Me The Horizon

Турне проходило с 20 по 26 сентября, в ходе которого группа использовала более экологичный подход к гастролям, результаты которого теперь подробно описаны в отчете компании AGF.

Согласно отчету, сокращение расходов было достигнуто за счет использования возобновляемого топлива для грузовиков, питания на растительной основе, сокращения пищевых отходов и энергоэффективного оборудования. В туре также запретили пластиковые бутылки, полагаясь на кулеры для воды, что позволило предотвратить использование 3322 пластиковых бутылок.