Тверь, , 20:13 — REGNUM Город Красный Холм, а также посёлки Жарковский и Молоково Тверской области будут газифицированы в 2022 году. Также в текущем году начнется строительство газопровода, который обеспечит газификацию города Нелидово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

В посёлках Жарковский и Молоково внутрипоселковые газовые сети построили в 2021 году, в рамкахадресной инвестиционной программы Тверской области. Сейчас ведётся строительство внутрипоселковых газовых сетей по городу Красный Холм. Завершить строительство данного объекта планируется в сентябре 2022 года.

Также на 2022 год планируется завершение строительства межпоселкового газопровода от ГРС «Бежецк» до города Красный Холм протяженностью 49,2 км, газопровода от кранового узла №5 до поселка Жарковский протяженностью 18,1 км, межпоселкового газопровода от Красного Холма до поселка Молоково протяженностью 25,2 км. Реализация всех этих мероприятий позволит подключить к газу дома жителей Красного Холма, посёлков Жарковский и Молоково.

В 2022 году планируется приступить к строительству газопровода — отвода Ржев — Нелидово и ГРС «Нелидово», срок завершения строительства — 2024 год. Работы будут проведены за счёт средств ПАО «Газпром». Чтобы мероприятия синхронизировались с региональной программой газификации, предусмотрено строительство распределительных газовых сетей в городе Нелидово по очередям с 2022 по 2024 годы.

В целом программа развития газоснабжения и газификации Тверской области, подписанная с ПАО «Газпром» на период с 2021 по 2025 годы, предусматривает ввод

100 км газовых сетей и 148 км газопроводов-отводов, газификацию около 46 тыс. домовладений и 117 котельных в населенных пунктах региона до 2026 года.

Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Среди ключевых объектов — строительство газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец.

Также, отметим, «Газпром газораспределение Тверь» продолжает работы по бесплатной догазификации домохозяйств Верхневолжья. Всего планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тыс. домовладений региона.