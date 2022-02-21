Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Следственному управлению СКР по Свердловской области предстоит установить личность гражданина, сообщившего в СМИ о том, что напавшие в Екатеринбурге на женщин мигранты причастны и к другим преступлениям. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Также он потребовал проверить все сведения, изложенные в СМИ, о преступной деятельности этих обвиняемых и дать им соответствующую правовую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля группа мигрантов избила женщину и её дочь. Это происшествие вызвало широкий резонанс. Двоих участников избиения уже поймали и отправили в СИЗО.