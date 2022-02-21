Астрахань, , 20:10 — REGNUM Астраханская область готова к прибытию беженцев из ЛНР и ДНР. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, пункты временного размещения организованы в санаторно-оздоровительном лагере «Астраханские зори» и Центре обучения, оздоровления и отдыха детей «Березка» в селе Яксатово.

Здание администрации города Астрахани Astrgorsvet.ru

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На территории и в корпусах учреждений проводят уборку и доделывают мелкий ремонт. К 22 февраля все работы будут завершены. Лагерь обеспечен продуктами питания на первое время, бытовой химией и всем необходимым.

Все прибывающие пройдут экспресс-тестирование на коронавирус и проведут неделю на самоизоляции. Детей дошкольного возраста временно направят в детский сад в селе Атал. Школьники будут обучаться в Яксатовской средней общеобразовательной школе. В «Астраханских зорях» также откроют центр детской психологической помощи. Сейчас там работают над открытием компьютерного класса для дистанционного обучения школьников. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что детям нужно уделить особое внимание. Ожидается, что в регион прибудут дети без родителей.

Для вынужденных переселенцев организуют консультации в центрах соцподдержки по мерам социальной, медицинской, юридической и миграционной помощи. Региональное Агентство по занятости населения отработает вопрос трудоустройства граждан, вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР. Правоохранители обеспечат круглосуточное дежурство на территории пунктов временного размещения.

«Мы готовы принять в Астраханской области жителей ДНР и ЛНР. Если люди изъявят желание приехать в наш регион, мы окажем им всестороннюю поддержку, потому что война — это большое горе, и в первую очередь в такой ситуации нужно оставаться людьми. Кроме жилья, питания, медпомощи и устройства детей в детские сады и школы мы предложим варианты трудоустройства работоспособным гражданам. Сначала выясним, у кого какое образование, где они работали ранее и какими навыками обладают.

Сегодня в регионе наблюдается большая потребность в кадрах. В городе Астрахани мы готовы предложить 1911 вакансий, в Камызяке — 195, в Приволжском районе — 224. Это и рабочие профессии, и медицинские, педагогические, вакансии в сельскохозяйственной и других сферах. Каждому постараемся подобрать оптимальный вариант. В пункте временного размещения граждан будет работать мобильный центр Службы занятости и организованы мини-ярмарки» — заявил Бабушкин.