Богучар, Воронежская область, , 20:09 — REGNUM В Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, руководителя отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района — он обвиняется в халатности, приведшей к смерти ребёнка. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в результате халатных действий чиновника органами системы профилактики района не проводились профилактические мероприятия в отношении несовершеннолетней матери. Её семья была без оснований снята с учёта, условия жизни её маленького сына не проверялись.

«В августе 2021 года в результате ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью, оставившей своего пятимесячного ребенка без присмотра в помещении, непригодном для проживания и нахождения детей, наступила смерть последнего в результате падения из кровати и получения травмы», — уточнил представитель прокуратуры.

Обвиняемый свою вину признал. В настоящее время дело готовится к передаче в суд. Уголовное дело по обвинению матери ребенка в причинении смерти по неосторожности направлено в тот же суд ранее и находится в стадии рассмотрения.