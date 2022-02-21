Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Важный вопрос национальной безопасности обсуждает сегодня, 21 февраля, американский президент Джо Байден с ключевыми политиками своей команды, передаёт NBC.

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис (сс) U.S. Department of State

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Уточняется, что в этой встрече приняли участие в том числе американский госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов американской армии Марк Милли.

Хотя канал не назвал тему встречи, его источник пояснил, что команда Байдена по нацбезопасности регулярно встречается для обсуждения вопроса Украины и России.

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