Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Trippie Redd (Майкл Ламар Уайт IV) поделился очередным видеоклипом. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале DotComNirvan 21 февраля.

Trippie Redd Скриншот YouTube

В видео под названием Kill La Kill музыкант демонстрирует богатую коллекцию оружия. Эта работа стала уже третьим клипом в 2022 году, снятым в рамках сотрудничества рэпера и режиссёра DotComNirvan (Нирван Сороушян).

Напомним, что в 2022 году ожидается выход нового альбома от Trippie Redd. Будущая пластинка станет пятым студийным проектом артиста.

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