Москва, , 20:06 — REGNUM В понедельник, 21 февраля, состоялся прямой эфир Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) с депутатами новой волны о том, какую помощь волонтеры и органы власти оказывают эвакуированным из ДНР и ЛНР гражданам. Гостями эфира стали первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич и член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов («Единая Россия»). Модератором онлайн-встречи выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Донбасс ИА REGNUM

«Сейчас мы находимся на КПП «Успенка», в 300 метрах от границы РФ с ДНР. Встречаем людей, отправляем их в пункты временного размещения граждан, даем необходимые консультации. Людям оказывается оперативная помощь, работает штаб «МыВместе». Мы — в моменте и круглосуточно работаем по первой необходимости: что необходимо, то и делаем», — сообщил Игорь Кастюкевич.

Андрей Гимбатов рассказал, что без внимания не остается ни один гражданин, эвакуированный из ДНР и ЛНР.

«Всех приглашаем в палатки для обогрева — маленьких детей, мам с детьми. Приезжает очень много детей и пожилых людей. Все очень непросто и печально, потому что люди экстренно покинули свои дома, взяли с собой только самое необходимое. Кроме физической помощи очень важна моральная поддержка: люди растеряны, расстроены, много слез», — поделился депутат. О важности эмоциональной поддержки людей сказал и Игорь Кастюкевич.

«Самая важная вещь — чтобы человек, который попадает на территорию РФ, видел радушие. Зачастую одна простая подаренная шоколадка помогает человеку, у которого в глазах горе, улыбнуться», — заключил он.

В завершение прямого эфира Андрей Гимбатов поблагодарил за поддержку всех неравнодушных людей, которые в трудную минуту пришли на помощь нуждающимся. «Всё у нас получится, и всё будет хорошо», — выразил уверенность депутат.

«За прошедшие дни развернута огромная работа, которая уже поставлена на организационные рельсы. В основе нее лежат взаимопомощь и солидарность», — резюмировала Дарья Кислицына.

«Единая Россия» и депутаты фракции партии в Госдуме заняли активную позицию в контексте эвакуации жителей ДНР и ЛНР. Депутаты от «Единой России» принимают непосредственное участие в оказании помощи беженцам, на базе общественных приемных партии будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи.

Прямой эфир подтвердил тезис экспертов о содержательном обновлении российской политики по линиям законодательной и исполнительной власти. Близкие к людям и нацеленные на решение их проблем депутаты новой волны берут на себя роль общественных лидеров и выезжают в регионы для оказания помощи, где эвакуированным из ДНР и ЛНР гражданам она нужна особенно.

Напомним, что мониторинг деятельности т.н. «депутатов новой волны» — одно из направлений работы ЭИСИ, который предметно исследует кадровую политику обновления, инициированную президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «депутат новой волны» Игорь Кастюкевич возглавил группу молодежного актива «Единой России», которая 18 февраля выехала в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В регион для помощи эвакуированным также выехал «депутат новой волны» Андрей Гимбатов.