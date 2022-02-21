Минск, 21 февраля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Завершился только первый этап совместных оперативных учений «Союзная решимость — 2022», заявил 21 февраля заместитель командующего ВВС и ПВО Вооруженных Сил Белоруссии — начальник авиации Андрей Лукьянович в эфире белорусского телеканала СТВ.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

По его словам, теперь начнётся следующий этап манёвров — проверка сил реагирования Союзного государства по другим направлениям

«Учения, которые прошли, совместные оперативные учения «Союзная решимость — 2022» — это анонсированное мероприятие, которые президенты озвучили еще до Нового года… Проверка на данных учениях сводилась к проверке боевых задач в операции обороны. Сейчас, как озвучил министр обороны, проверка продолжается… Закончился первый этап совместных учений, теперь — проверка сил реагирования Союзного государства по другим направлениям. Мы уже знаем, что сейчас будут созданы дополнительные группировки вдоль границ, будет усилена охрана наших границ, в том числе в воздушном пространстве нашего государства, единой региональной системе противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. В том числе с учетом учебных центров, которые созданы на территории нашей страны», — рассказал Андрей Лукьянович.