21 февраля 2022 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 20:25 — REGNUM В Екатеринбурге подвели итоги вечера бокса, состоявшегося 19 февраля. Заур Абдуллаев одержал досрочную победу в поединке против Хорхе Линареса, являющегося многократным чемпионом мира.

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он выиграл в лёгком весе. Теперь его ждёт бой за титул чемпиона мира WBC, которым пока владеет американец Девин Хейни, собщают организаторы.

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев — Хорхе Линарес. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заур Абдуллаев. Вечер бокса в Академии единоборств РМК Алексей Колчин © ИА REGNUM

В поединке с Марком Урвановым с минимальным преимуществом победил Анхель Родригес из Венесуэлы. Иван Козловский вырвал победу у Зоравора Петросяна, а Георгий Кушиташвили — у Олареваджу Сегуна.