Тюмень, 21 февраля 2022, 20:00 — REGNUM В Тюменской области налог на богатых в 2021 году пополнил бюджет на пять миллиардов рублей. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональное УФНС России.
Отмечается, что налог на богатых или НДФЛ по ставке 15% введён с 2021 года на тех граждан России, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.
«В общей сумме в бюджет перечислено 5,2 млрд рублей. Из них в доходы федерального бюджета направлено 674,5 миллиона рублей, в доходы консолидированного бюджета Тюменской области — 4,5 миллиарда рублей», — сообщили в УФНС о прибыли от налога на богатых изданию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России существует ещё и так называемый налог на роскошь. Это повышенный транспортный налог для владельцев очень дорогостоящих автомобилей.
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