Москва, 21 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Пользователи Сети активно обсуждают слова лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского на одном из его недавних выступлений. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

В Сети «завирусился» фрагмент речи Жириновского о некой «программе», заготовленной на «четыре часа утра 22 февраля» в случае отказа украинского правительства от выполнения Минских соглашений. «Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный», — заявил политик.

Владельцы аккаунтов в Twitter считают, что лидер ЛДПР «что-то знал». Пользователи уже назвали его высказывание «пророчеством».

"Раньше говорили: что у Путина на уме, то у Жириновского на языке», — вспоминает Катя Смерш.

«Пророчество от Жириновского, которое он сделал в конце прошлого года. Тогда лидер ЛДПР заявил, что война с Украиной начнётся 22 февраля 2022 года в 4 часа утра. Наш Нострадамус», — пишет пользователь с ником «Татьяна 2.0».

«Смотрю Совбез с Путиным в прямом эфире. Сегодня будут признана ДНР и ЛНР. А завтра 22.02.2022 — всё по заветам Владимира Вольфовича Жириновского», — поделился пользователь «Тот самый Отец».

«Опять как Жириновский предсказал», — отметил skif.

Напомним, что сегодня, 21 февраля 2022 года СБ РФ под председательством президента России Владимира Путина обсуждал инициативу признать ДНР и ЛНР суверенными республиками. По словам Путина, решение по этому вопросу будет принято в этот же день.