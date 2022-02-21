Киев, , 19:52 — REGNUM Киев сделал официальное обращение к членам Совбеза ООН с запросом о проведении консультаций по гарантиям безопасности для Украины, заявил 21 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, необходимы действия по снижению напряженности.

«По поручению президента … направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее о таких намерениях, выступая на Мюнхенской конференции, заявлял президент Украины Владимир Зеленский, угрожая в противном случае заняться созданием ядерного оружия.

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