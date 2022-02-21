Киев, 21 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Киев сделал официальное обращение к членам Совбеза ООН с запросом о проведении консультаций по гарантиям безопасности для Украины, заявил 21 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, необходимы действия по снижению напряженности.

«По поручению президента … направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее о таких намерениях, выступая на Мюнхенской конференции, заявлял президент Украины Владимир Зеленский, угрожая в противном случае заняться созданием ядерного оружия.