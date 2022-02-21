Бишкек, , 19:47 — REGNUM Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства об обжаловании недостоверной информации в интернете.

Блокировка счетов

Авторы инициативы предлагают разработать и внедрить механизм по приостановке работы веб-сайтов и страницы соцсетей при обращении граждан и юридических лиц с жалобами на то, что там содержится ложная информация.

В ведомстве утверждают, что его принятие позволит любому киргизстанцу отстоять свои права, а также уберечь честь, достоинство и деловую репутацию от распространения в интернете недостоверной информации.

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Механизм следующий — заявитель, который считает публикацию ложной, сначала обращается к владельцу сайта или веб-страницы, разместивших такую информацию, с просьбой удалить её.

В случае если тот удаляет недостоверную публикацию, то работа сайта или интернет-страницы сайта возобновляется.

Если же владелец отказывается удалить информацию или нарушает время удаления (24 часа), то заявитель обращается в Службу по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и просит приостановить работу сайта или веб-страницы на срок до двух месяцев.

Доступ к сайту или интернет-странице возобновляется по истечении этого периода при условии удаления недостоверной публикации, либо возобновляется по решению суда, вступившему в законную силу.

Как будет реализована техническая часть механизма блокировки сайтов, размещённых вне киргизского сегмента интернета, в правительстве Киргизии не разъяснили. Неясен и механизм определения достоверности информации.

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