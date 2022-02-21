Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Американский рэпер Jay-Z (Шон Кори Картер) выступит в качестве гостя на будущем альбоме Pusha T (Терренс Леварр Торнтон). Информацию об этом опубликовало издание Complex 21 февраля.

Рэпер Jay-Z chickswithguns

По словам Pusha T, прямо сейчас он работает вместе с Jay-Z над совместным треком для своего новой пластинки. Примечательно, что ранее исполнители неоднократно сотрудничали.

Напомним, что на 2022 год Pusha T запланировал выход нового альбома. В записи студийного проекта приняли участие Канье Уэст (Йе), Jay-Z и многие другие популярные артисты.

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