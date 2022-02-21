Екатеринбург, , 19:46 — REGNUM Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов считает недостаточной ту культурно-просветительскую работу, которую власти проводят среди детей и подростков. Об этом он заявил журналистам по итогам совещания с представителями национальных диаспор, прошедшего после скандала с избиением в Екатеринбурге девушки и её матери.

Олег Чемезов

Midural.ru

Чиновник также добавил, что молодые девушки зачастую курят, пьют алкоголь и фривольно одеваются. «Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом», — цитирует его издание 66.ru.

Отметим, на форумах и в соцсетях слова чиновника вызвали волну негодования. Он сам позднее их пояснил. Как пишет Накануне.Ru, он заявил, что категорически не допускает мысли о дозволенности бить женщину и презирает тех, кто это делает. Соответствующая позиция была доведена до представителей диаспор.

«Те, кто приезжает к нам, должны жить по нашим правилам и законам, и мы никому не позволим менять наши культурные ценности», — добавил Чемезов.

Также он подчеркнул, что семья в любой религии является основой нравственного воспитания, семья формирует взаимоотношения между мальчиками и девочками.