Москва, , 19:44 — REGNUM Вопрос Нагорного Карабаха обсудили 21 февраля российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Москва и Ереван выразили мнение о том, что необходимо соблюдать договорённости, закреплённые в совместных заявлениях России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.

Необходимо продолжать восстановление транспортных и экономических связей на Южном Кавказе и начать процесс делимитации границы Армении и Азербайджана, заявили участники переговоров.

«С учётом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом», — сообщили в Кремле.

Добавим, что глава правительства Армении принял это приглашение.

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