Тюмень, 21 февраля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В Тюмени с применением средств инфраструктурных облигаций будет построено более 720 тысяч кв. м жилья на Московском тракте. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Tambov.gov.ru Новое жильё в Тамбовской области

Под большой микрорайон выделен участок площадью 109 га. Общий бюджет проекта — не менее 36 млрд рублей. Из них 750 млн рублей потребуется на строительство коммунальных сетей, дорог и спортивного комплекса. Реализацией проекта займётся ООО «ТюменьСтройПроект», срок строительства — 10 лет.

«В ближайшие месяцы застройщик совместно с ДОМ. РФ, АО Банк «ДОМ.РФ» и областными структурами должен разработать финансовую модель реализации проекта жилищного строительства», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в Тюмени уже реализуется проект с применением средств инфраструктурных облигаций. В микрорайоне Плеханово на площади 51 га строится новый жилой комплекс на займ более 600 млн рублей под 3,5% годовых.