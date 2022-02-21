Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Анонсирована дата премьеры продолжения серии американских мультфильмов «Гадкий я». Информацию об этом опубликовал портал KinoNews 21 февраля.

Постер к м/ф «Гадкий я 3» , миньон Мэл Youloveit.ru

По словам представителей киностудий Universal Pictures и Illumination Entertainment, выход четвёртой части популярной франшизы запланирован на 3 июля 2024 года. Главные роли в новом мультфильме озвучат Стив Карелл, Кристен Уиг, Пьер Коффен и другие.

Напомним, что премьера «Гадкого я 3» состоялась в 2017 году. Кассовые сборы мультфильма превысили отметку в миллиард долларов.

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