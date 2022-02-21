Псковская область, 14 июня, 2002, 16:39 — ИА Регнум. В течение недели разведывать обстановку в лесах области сотрудники Тверского лесхоза будут при помощи самолета из Великих Лук. Обратиться за помощью к соседям пришлось из-за приостановки полетов местного авиатранспорта в связи с недавней авиакатастрофой. Ежедневно самолет со специалистами на борту будет летать по так называемому "западному" маршруту "Тверь - Бологое - Вышний Волочок - Тверь". Необходимость такого контроля обусловлена сложившейся в лесах области пожароопасной обстановкой.