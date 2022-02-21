Москва, 21 февраля, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Все больше регионов включаются в помощь гражданам, прибывающим в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня объединенные волонтерские группы #МыВместе работают уже в пяти областях: Ростовской, Воронежской, Саратовской, Курской и Волгоградской. Завтра к ним присоединятся добровольцы еще 11 субъектов страны.

ИА REGNUM Лес рук — символ волнтерского движения в России

Сводная группа волонтеров сформирована из команды «Молодёжки ОНФ», движения #МыВместе, представителей «Молодой Гвардии Единой России» и волонтерской роты.

Сегодня утром в Курскую область прибыл поезд с беженцами, который доставил в регион 525 человек. По данным областной администрации, всего курские власти готовятся принять более 1,5 тысяч эвакуированных граждан. Волонтеры «Молодёжки ОНФ» работали с 6 утра — встречали прибывший состав. Добровольцы провожали женщин, детей и пожилых людей до автобусов, помогали с багажом, оказывали содействие сотрудникам регионального МЧС России с формированием списков приехавших.

«В поезде было много мамочек с детьми. Когда мы их встречали, они были очень растеряны и немного напуганы. Но потом брали нас за руку, пока мы вместе шли до автобусов, и успокаивались, понимая, что здесь безопасно», — рассказала участница команды «Молодёжка ОНФ» в Курской области Милена Симонян.

Добровольцы в Волгоградской области сегодня помогали сформировать гуманитарный груз для беженцев и жителей дружеских республик. Оказывали физическую помощь — загружали воду, продукты и вещи первой необходимости, а также одноразовую посуду и средства гигиены.

В Ростовской области планируется организация волонтерского корпуса на КПП со стороны Луганской народной республики. Такого же, как на пропуске «Успенка», что на границе с Донецком. Об этом сегодня сообщил депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, координатор молодежной политики в партии «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Он координирует круглосуточную работу волонтерского корпуса с 19 февраля.

Сегодня Игорь Кастюкевич провел ночное дежурство вместе с ребятами. Ночью были задействованы пять волонтеров. В дневную смену ежедневно заступают 25 человек.

«Даже время здесь идет как-то иначе. Ты не замечаешь его, оно измеряется «волнами» прибывающих людей. Проходит очередная группа и мы идем встречать. Главное — доброта и улыбка. Детям раздаем шоколадки, взрослым — необходимые для заполнения анкеты. Много жителей, которые привозят к границе детей и внуков, а сами потом возвращаются назад. Как Вера, которая привезла внучек с невесткой, а сама вернулась к мужу и двоим сыновьям в ДНР. Разрывается на две стороны, плачет. Корвалол у нас всегда под рукой… Жители разъезжаются как на автобусах, так и на авто, на которых приезжают родственники или знакомые. В планах — организация аналогичного волонтерского корпуса на КПП со стороны ЛНР», — рассказал Игорь Кастюкевич.

Многие вынуждены разлучаться с близкими. У кого-то в Луганске и Донецке остаются мужья, кто-то расстается с детьми. Светлана Кваша в разговоре с волонтерами не сдержалась и заплакала.

«У меня сын там остался, у него жена на днях должна родить. Ей теперь никуда не уехать — придется там рожать. Ладно хоть я со второй внучкой успела попрощаться, — рассказала эвакуированная жительница ДНР Светлана Кваша.

Встречали беженцев сегодня сводные группы добровольцев и в Саратове. В регион приехали 510 человек. Вместе с представителями власти и МЧС участники волонтерской команды проводили пассажиров до автобусов, для дальнейшего размещения в пунктах временного размещения. Как отмечают волонтеры команды «Молодёжки ОНФ», некоторые люди приехали с домашними животными, кто-то даже вез с собой телевизор. Добровольцы также проинформировали прибывших, каким образом можно оформить и получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей, а также решить вопрос с обучением детей в школах.

Четвертый по счету состав с беженцами приняла сегодня Воронежская область. Добровольцы также организовали встречу и сопровождение приехавших. В регион прибыли уже 3,5 тысяч человек.

Сегодня ночью и завтра утром к работе присоединятся волонтеры Липецкой Пензенской, Московской, Ульяновской и Нижегородской областей. Здесь добровольцы будут встречать ранние утренние рейсы. Кроме того, в течение дня в помощь включатся волонтерские группы Чувашии, Башкортостана, Астраханской, Ленинградской, Брянской, Орловской, Тульской, Самарской, Новгородской, Рязанской областей, а также Севастополя.