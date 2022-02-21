Лос-Анджелес, США, 21 февраля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Эйлин Берлин, первый менеджер актёра Тома Круза, высказалась о его «ужасном» характере. Об этом 21 февраля пишет Lenta.ru.

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«У Томми был ужасный характер. Он сильно злился на своего родного отца. Он был капризным и мог завестись по щелчку пальцев», — рассказала Берлин. Она также отметила, что Круз был «честолюбив и полон решимости стать звездой» — это сделало его «перфекционистом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Том Круз прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для съёмок восьмой части франшизы «Миссия невыполнима». Премьера картины запланирована на 2024 год — седьмая часть выйдет годом ранее.