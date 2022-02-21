Бишкек, , 19:32 — REGNUM Государственный долг Киргизии по итогам 2021 года превысил $5 млрд 147,2 млн (395 млрд 137 млн рублей), увеличившись на $221,4 млн (16 млрд 996 млн рублей) или на 4,5% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили в Министерстве финансов республики сегодня, 21 февраля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из них внешний долг составляет около $4 млрд 294,6 млн (329 млрд 683 млн рублей), внутренний долг — более $852,6 млн (65 млрд 451 млн рублей).

В Минфине отмечают, что за последний год внешний долг страны увеличился более чем на $77,1 млн (5 млрд 920 млн рублей) или на 1,8%, а внутренний — почти на $144,3 млн (11 млрд 77 млн рублей) или на 20,4%.

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