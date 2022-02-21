Москва, , 19:31 — REGNUM С признанием ЛНР и ДНР Россия может высказать Украине настоятельную просьбу покинуть некоторые территории, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Вопрос о том, в каких границах признавать, конечно, остается открытым. Здесь может быть вариант административных границ — с учетом оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей Украины украинскими войсками», — отметил Никонов в соцсетях.

Такое предложение звучало на заседании Совбеза.

«В этом случае со стороны России может быть высказана Украине настоятельная просьба покинуть эти территории», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания Совбеза заявил о возможности признания независимости Донбасса в границах, сложившихся до оккупации Украиной.

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