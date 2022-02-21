Москва, 21 февраля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Несомненно, независимость ЛНР и ДНР будет признана, считает генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

Дарья Антнова, ИА REGNUM Дмитрий Журавлев

«Только что завершилось публичное заседание Совета безопасности РФ, а Совбез не собирается публично, это не публичный орган. Но в подобных вопросах Совет безопасности — ключевой орган. Решение практически принято. Понятно, что потом оно должно будет принято МИДом, но и министр иностранных дел Сергей Лавров уже высказал свою позицию, и у него нет никаких оснований ее менять. К тому же, по Конституции у нас президент имеет право решения над МИДом. Так что, несомненно, признаем», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Но вот вопрос — что будет потом? Процедура понятна — будет голосование парламента. ЛНР и ДНР предложат нам открыть посольства. Конечно, открывать их никто не будет, но ритуал будет осуществлен. После чего мы в срочном порядке подпишем договор о дружбе и взаимопомощи — практически сразу, потому что времени нет. И нас сразу попросят о введении наших войск», — продолжил эксперт.

«Для меня остаются два вопроса. Во-первых, будут ли санкции? И во-вторых, потом мы присоединим ЛНР и ДНР? Ведь половина Луганской и половина Донецкой области государством быть не могут. Они не способны эту функцию реализовать даже просто технически», — отметил генеральный директор ИРП.

«Моя позиция по вопросу признания ЛНР и ДНР очень четкая — нас «загоняют» в эту историю. НАТО нужно показать, что у них есть моральный авторитет, а у нас — нет. И для этого нас обвиняли в планах нападения на Украину. А когда на Украину мы так и не напали — нам устроили вот это все. Я имею в виду удар по Донбассу — не признание, а именно удар, поставив нас перед фактом, что либо мы спасаем жизни своих граждан, но так нас все-таки обвиняют в нападении на Украину — ведь с их точки зрения ЛНР и ДНР — это украинская территория. Либо мы не спасаем своих граждан, и тогда всему миру будет сказано: Смотрите, как русские сдают своих. То есть, это такая «вилка», при которой Америка в любом случае выигрывает. Иначе не имело смысла обстреливать территории ЛНР и ДНР. Если вы хотите воевать, так воюйте. А они подвели танки к границе, но наземной войны как таковой нет, одни обстрелы. И они ведутся для одной цели — чтобы заставить нас ответить. Именно Москву, а не Донецк с Луганском», — рассказал далее политолог.

«В идее признать независимость ЛНР и ДНР все правильно, и только одно меня смущает — почему-то американцы тоже очень хотят, чтобы мы это сделали. То есть, они уже планируют санкции, причем серьезные — Северный поток, оборот денежных средств, личные санкции против ключевых чиновников. Вроде как, надо радоваться — кризис пусть и жестко, но разрешается. А опыт показывает, что такое разрешение может «выйти боком». Представьте себе, что у нас не будет внешних кредитов вообще, не будет возможности переводить деньги за пределы России — тут еще можно вывернуться, потому что есть не только американские, но и швейцарские банки, но это будет вариант именно «выворачиваться», — отметил эксперт.

«Если бы мы не привыкли все терпеть, а это свойство нашего народа — терпеть лишения, чтобы победить врага, это у нас национальное, то было бы очень плохо. Если бы это была Франция, то французы бы уже сдались. А мы держимся», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.