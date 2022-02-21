Вашингтон, 21 февраля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Американский актёр Мэттью Модайн примет участие в съёмках «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Информацию об этом 21 февраля приводит портал «Киноафиша».

Цитата из к/ф «Цельнометаллическая оболочка». реж Стэнли Кубрик. 1987. Великобритания, США Мэттью Модайн в роли «Шутника»

Известно, что Модайн присоединился к компании Роберта Дауни-младшего и Эмили Блант, которые также сыграют в будущей картине. Ранее актёр уже сотрудничал с Кристофером Воланом в рамках фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Напомним, что сюжет «Оппенгеймера» строится вокруг личности покойного физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера. Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года.