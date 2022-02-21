Нижний Новгород, , 19:24 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 21 февраля с начала пандемии провели 5 433 115 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Анализ крови (сс) fernandozhiminaicela

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 589, 11 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 9701 тест на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 21 февраля увеличился и составляет 22%. Коэффициент распространения инфекции вырос и составил 0,81.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4088 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 263 610 человек на утро 21 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 219 жителей области.