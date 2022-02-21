Калуга, , 19:21 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев сегодня, 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, вручил памятные медали «80 лет освобождения Калуги» членам ветеранской организации «Боевое братство» и членам организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

Глава самоуправления Калуги наградил инвалидов войны Пресс-служба Городской думы Калуги

В торжественной церемонии также участвовал депутат Городской думы, руководитель регионального отделения организации «Боевое братство» Андрей Голубев.

«Медаль в честь 80-летия освобождения Калуги учреждена Городской думой, мы приняли решение наградить не только ветеранов Великой Отечественной, которых, к сожалению, с нами осталось очень мало, но и ветеранов Афганской войны и участников локальных конфликтов, — отметил Юрий Моисеев. — Именно ветераны Афганистана и участники боевых действий на Северном Кавказе переняли эстафету у ветеранов Великой Отечественной в деле воспитания молодого поколения, сегодня вы передаете свой боевой и жизненный опыт юным калужанам, прививаете им идеи патриотизма и любовь к родной стране, за что мы вам очень благодарны».

Глава самоуправления Калуги наградил инвалидов войны Пресс-служба Городской думы Калуги

Юрий Моисеев поблагодарил ветеранов за активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поздравил с наступающим праздником и пожелал здоровья, успехов и благополучия.