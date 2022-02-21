Москва, , 19:20 — REGNUM Решение относительно признания ЛНР и ДНР принимается открыто, подчеркнул член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Duma.gov.ru

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«Решения принимаются не келейно, не в тиши, они принимаются онлайн, и каждый желающий может их послушать», — отметил Климов в эфире телеканала «Россия 24» по итогам Совбеза.

Цель мер — не допустить геноцида проживающих на Донбассе, мера должна защитить от карательной экспедиции.

Решение о признании принимает президент государства.

«Это будет означать принятие специальных договоров», — отметил парламентарий.

«Необходимо будет безотлагательно виде принять тексты соответствующих договоров и дальше на основании договоров можно было бы обеспечивать безопасность суверенных государства», — указал сенатор.

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