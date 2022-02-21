Нижний Новгород, , 19:20 — REGNUM Министерство образования Нижегородской области обеспечит организацию образовательного процесса для детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Такое решение принято на заседании регионального правительства сегодня, 21 февраля.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также стало известно о том, что нижегородское министерство здравоохранения озаботится обеспечением беженцев из ДНР и ЛНР медицинской помощью в местах их временного размещения.

А региональное министерство культуры организует досуг для эвакуированных в Нижегородскую область более тысячи человек, половина из которых — дети.

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