Берлин, 21 февраля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Цены производителей коммерческой продукции в Германии в январе 2022 года выросли в среднем на 25% в годовом выражении, главным драйвером чего послужил рост цен на электроэнергию. Об этом сообщает 21 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Евро. Германия

«Это был самый бурный рост с момента начала ведения исследований в 1949 году», — говорится в сообщении Федерального статистического управления.

По мнению экспертов, главным фактором роста цен в Германии по-прежнему является стоимость энергоносителей. Природный газ, нефть и электричество в январе оказались на 66,7% дороже, чем годом ранее. Природный газ подорожал особенно резко — на 119%.

Также наблюдался высокий рост цен на такие промежуточные товары, как металлы (на 36,9%), вторичное сырье из бумаги и картона (на 72,7%), удобрения и азотные соединения (на 67,4%), упаковочные материалы из древесины (на 65,7%). Такие показатели объясняются ростом спроса при иногда сильно ограниченном предложении из-за значительной напряжённости в мировой торговле.