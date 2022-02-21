Берлин, 21 февраля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Роберт Хабек намерен предоставить немецким гражданам возможность добровольно откладывать свой выход на пенсию, чтобы компенсировать нехватку квалифицированных рабочих в стране. Об этом сообщает 21 февраля издание Spiegel.

Sandro Halank Роберт Хабек

В интервью местным СМИ министр заявил, что продолжительность трудовой жизни должна увеличиваться на добровольной основе.

«Нужно иметь возможность дольше работать по более гибкому графику. Это было бы двойным преимуществом: если вы хотите, вы можете делиться своими знаниями, своими навыками и своим опытом в течение более длительного периода времени. Компании и общество могут извлечь из этого огромную пользу», — отметил Хабек.

«Мы могли бы противодействовать таким образом нехватке квалифицированных рабочих. Поэтому мы должны говорить о чём-то вроде пенсионного окна, а не о фиксированном возрасте», — добавил он.

В документе министерства экономики отмечается, что нехватка квалифицированных рабочих в Германии будет усиливаться в ближайшие годы, с выходом поколения «бэби-бумеров» на пенсию количество активных людей значительно сократится. В то же время цифровизация и переход к климатической нейтральности увеличат потребность в квалифицированных работниках.