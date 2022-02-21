Вена, 21 февраля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Финансирование политических партий в Австрии должно стать более прозрачным — коалиция ÖVP и «зеленых» договорилась о соответствующих шагах, сообщает 21 февраля немецкое издание Spiegel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

В частности, должны быть значительно усилены позиции Счетной палаты в контроле пожертвований, заявили представители альянса в Вене. «История австрийских партий и их финансов — это долгая история отсутствия прозрачности и непоследовательности», — заявила лидер парламентской группы Сигрид Маурер.

В будущем о каждом пожертвовании на сумму более 150 евро нужно будет сообщать в Счетную палату с указанием имени жертвователя. Превышение лимита расходов на предвыборную кампанию, составляющего в настоящее время 7,2 млн евро, будет грозить суровыми санкциями. В целом Счетная палата будет иметь возможность действовать самостоятельно в случае обнаружения несоответствий, говорится в сообщении.

Поводом для принятия законопроекта послужили выявленные ранее нарушения со стороны ÖVP расходов на предвыборную кампанию. Когда Себастьян Курц победил на выборах в 2017 году, консервативная партия потратила почти вдвое больше денег, чем ей было дозволено. За это партии пришлось заплатить штраф в размере 800 000 евро.