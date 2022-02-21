Берлин, 21 февраля 2022, 19:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии выступило с заявлением по ситуации на Украине, призвав всех своих граждан покинуть страну из-за риска военной конфронтации, сообщает 21 февраля Spiegel.
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Ранее МИД Германии уже обращался к гражданам с рекомендацией покинуть Украину, однако последнее предупреждение является, как предполагается, более срочным.
«Гражданам Германии срочно необходимо покинуть страну. Военная конфронтация может возникнуть в любое время», — говорится в сообщении на сайте министерства.
«Своевременно выезжайте из страны. Если произойдёт нападение России на Украину, возможности оказания помощи гражданам Германии будут весьма ограничены», — подчёркивает также в заявлении.
Ранее немецкое министерство сообщило, что большинство дипломатических сотрудников покинули посольство Германии в Киеве.