Нижний Новгород, 21 февраля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде стали гораздо чаще воровать крышки с канализационных и водопроводных колодцев — в 2021 году количество хищений выросло более чем на 25%. Об этом сообщили в Нижегородском водоканале сегодня, 21 февраля.

ru.torange.biz Открытый люк

Лидерами антирейтинга по числу случаев хищений стали Канавинский, Сормовский и Советский районы, где злоумышленники в общей сложности украли 147 крышек от люков.

Отмечается, что, как правило, крышки от люков пропадают с газонов и из кустов, где колодцы скрыты от посторонних глаз. Это особенно опасно в зимний период, когда темнеет рано, а колодец может быть скрыт под снегом.

В горводоканале подчеркивают, что по каждому факту хищения подается заявление в правоохранительные органы. В ряде случаев правонарушителей удается найти и довести дело до суда. А наказание за кражу крышки люка составляет до 5 лет лишения свободы.