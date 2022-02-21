Берлин, 21 февраля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Третий за неделю шторм обрушился на северную Европу. В некоторых районах Германии, Великобритании и Ирландии объявлена об угрозе наводнений, приостановлено железнодорожное сообщение, передаёт 21 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

Ранее штормы «Илия» и «Зейнеп» в Германии унесли жизни по меньшей мере шести человек и нанесли ущерб на сумму около 1,5 миллиарда евро. Третий шторм «Антония», по оценкам страховой компании Aon, нанёс стране ущерб ещё на 100 миллионов евро.

Шторм нанёс ущерб железнодорожной инфраструктуре и нарушил работу служб, в результате чего немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn закрыл свои региональные службы в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Службы пожаротушения в нескольких немецких городах были вызваны из-за повреждения домов и поваленных деревьев. В Вормсе, в западной земле Рейнланд-Пфальц, власти заявили, что несколько припаркованных автомобилей и пристроек были повреждены в результате падения стропил с другого здания.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) объявила «красное» предупреждение о штормовом ветре со скоростью до 120 километров в час (75 миль в час) в районах преимущественно западной и южной Германии, а также вдоль побережья Балтийского моря.

На остальной территории страны было объявлено «оранжевое» предупреждение о ветре со скоростью до 90 километров в час, временами с более мощными ураганными порывами.