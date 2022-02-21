Эссен , Германия, 21 февраля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Около 100 человек были эвакуированы из крупного жилого комплекса в западногерманском городе Эссене в ночь на 21 февраля из-за мощного пожара, охватившего внушительную часть здания, сообщает Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар произошел в районе Вествиртель, который находится западнее от центра Эссена. Причина возникновения огня пока не установлена. В полиции заявили, что после устранения пожара будет проведено расследование.

На данный момент правоохранительных органы сообщили о трех пострадавших в результате вдыхания дыма.

В отчете полиции отмечается, что пожар усилился из-за мощного ветра, который обрушился на некоторые районы западной и южной Германии накануне вечером.