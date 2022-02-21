Москва, , 19:11 — REGNUM Второй сезон шоу «Блогеры и дороги» телеведущей Насти Ивлеевой выйдет в онлайн-кинотеатре KION. Об этом 21 февраля пишет «Канобу».

Настя Ивлеева Скриншот видео на YouTube

Премьера пятисерийного проекта запланирована на 26 февраля 2022 года. В качестве режиссёра шоу выступили Марсель Калинин и сама Настя Ивлеева — она также стала сценаристом и генеральным продюсером.

Добавим, что во втором сезоне проекта приняли участие блогеры Ида Галич, Даня Милохин, Мария Миногарова, Дима Масленников, Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина и музыкант Slava Marlow. В рамках шоу они посетят несколько регионов России, где будут пробовать традиционные блюда, принимать участие в развлечениях и знакомиться с местными жителями.

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