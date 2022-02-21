Берлин, , 20:20 — REGNUM Проведение Мюнхенской конференции по безопасности дало Германии возможность подчеркнуть свою приверженность трансатлантическим альянсам, тем не менее украинский президент Владимир Зеленский на мероприятии предупредил, что старые структуры международной безопасности находятся под угрозой, передаёт 21 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Мюнхенская конференция по безопасности (сс) Sebastian Zwez

Издание отмечает, что Мюнхенская конференция по безопасности едва ли могла состояться в более критический момент для трансатлантических отношений, особенно для Германии. Канцлер Олаф Шольц, находящийся в последние недели под давлением из-за того, что многие восприняли его молчание как уклонение от ответа перед лицом наращивания российских войск вблизи украинской границы, получил возможность продемонстрировать трансатлантическую солидарность на большой немецкой платформе, говорится в материале.

«Время было выбрано идеально — по всем предпосылкам из-за милитаризма России», — заявил Майкл Верц, немецкий аналитик и старший научный сотрудник вашингтонского Центра американского прогресса. «Сопутствующая выгода от военной угрозы президента Владимира Путина ощутима: западные страны сближаются, и теперь НАТО считается более значимым альянсом, чем когда-либо за долгое время», — отметил он.

Речь нового канцлера ФРГ в отеле Bayerischer Hof была пронизана заявлениями о приверженности НАТО. «События последних месяцев, в частности, показывают нам, насколько жизненно важно сосредоточиться на проблеме коллективной обороны в Североатлантическом регионе», — заявил Шольц собравшимся делегатам.

Было ощущение, что Шольц хотел заверить НАТО в том, что, несмотря на то, что он возглавляет коалицию в целом левого толка, действующее правительство будет серьезно относиться к своим обязанностям в области обороны, заключает издание.