Москва, , 19:10 — REGNUM Банк России прогнозирует постепенное замедление роста мирового ВВП в 2022—2024 годах. Об этом говорится в опубликованном 21 февраля докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале отмечается, что в текущем году «мировая экономика замедлится по мере возвращения к долгосрочному тренду». Согласно прогнозу ЦБ, в 2022 году рост мирового ВВП составит 5,9%, в 2023 году — 4,3%, в 2024 году — 3,3%.

Российский регулятор считает, что в 2022 году не следует ожидать полного возвращения мировой экономики к допандемийном показателям. В частности, указывается, что отрасли, связанные с авиаперевозками и гостинично-ресторанным бизнесом, не смогут восстановиться в полном объёме с учётом перевода многих деловых мероприятий в онлайн-формат.

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