Архангельск, 21 февраля 2022, 19:10 — REGNUM В медучреждениях Архангельской области развернут дополнительно 50 коек для лечения ковид-пациентов, сообщает региональный минздрав.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
По данным ведомства, из 2 930 коек, развернутых для лечения пациентов с COVID-19, заняты 2 626.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 2121 человека, 79 из них были госпитализированы.