Архангельск, , 19:10 — REGNUM В медучреждениях Архангельской области развернут дополнительно 50 коек для лечения ковид-пациентов, сообщает региональный минздрав.

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По данным ведомства, из 2 930 коек, развернутых для лечения пациентов с COVID-19, заняты 2 626.

«В ближайшие дни будет развернуто еще 50 мест для лечения пациентов с COVID-19. Это связано с тем, что еще достаточно много пациентов нуждается в стационарном наблюдении», — заявил глава министерства Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 2121 человека, 79 из них были госпитализированы.