Милан, Италия, 21 февраля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. 21 февраля генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб намерен продлить контракты с голкипером Самиром Хандановичем и фланговым нападающим Иваном Перишичем.

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«Мы хотим продлить контракты Хандановича и Перишича. Постараемся сделать это так скоро, как будет возможно. Эти футболисты демонстрируют свою ценность каждый день», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 33-летний хорватский нападающий Иван Перишич принял участие в 23-х матчах за «Интер» в рамках Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 25-ти сыгранных матчей «нерадзурри», одержав шестнадцать побед, потерпев три поражения и набрав 54 очка, занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.