Белград, , 18:04 — REGNUM В последние полгода албанские сепаратисты пытаются довести диалог о «нормализации отношений» с Белградом до полного абсурда. Такое мнение высказал 21 февраля, накануне нового раунда переговоров с делегацией Приштины, директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

Петар Петкович (сс) Гора ТВ

По словам Петковича, Белград желает достичь соглашения о «нормализации отношений» с Приштиной, но «для диалога необходимы две стороны».

«Когда нет прямых переговоров, тогда происходят инциденты на месте. Мы будем настаивать на формировании Сообщества сербских муниципалитетов, которое должно обеспечить коллективные права сербам, проживающим в Косово и Метохии», — рассказал Петкович в эфире телеканала РТС.

Напомним, что 22 февраля в Брюсселе встретятся главы делегаций Белграда и Приштины Петар Пектович и Бесник Бислими. Предыдущая встреча двух переговорщиков состоялась еще в ноябре 2021 года. Тогда на повестке дня были вопросы энергетики, свободы передвижения и судьбы лиц, пропавших вез вести.