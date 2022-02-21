Ливерпуль, Великобритания, , 19:02 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник «Аль-Раяна» и сборной Колумбии по футболу Хамес Родригес, выступавший ранее за «Монако» и мадридский «Реал», рассказал о времени, проведенном в «Эвертоне».

Хамес Родригес Hasebemakoto

«Я бы хотел пробыть в «Эвертоне» гораздо дольше. Это потрясающий клуб, болельщики невероятные, но я столкнулся с тренером, который не хотел на меня рассчитывать. Я хотел быть там. К сожалению, тренер не хотел на меня рассчитывать», — цитирует Хамеса Родригеса журналист Фабрицио Романо.

Родригес перешел в «Эвертон» 7 сентября 2020 года из мадридского клуба на правах свободного агента. Спустя год «Аль-Раян» выкупил колумбийца за 8 миллионов евро. Текущее соглашение Родригеса с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне катарской Лиги звезд 2021/22 Хамес Родригес принял участие в десяти турах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.