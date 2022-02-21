Архангельск, , 19:01 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 2121 человека, 79 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших — 840 архангелогородцев, 361 северодвинец, 302 жителя Котласа, 103 жителя Коряжмы. Случаи заражения инфекцией зарегистрированы также в Вельском, Шенкурском, Устьянском, Онежском и других районах области.

«В статистику включен также один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Белоруссию», — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус подтвердили у 152 337 человек.